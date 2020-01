FRANKFURT (Dow Jones)--Die UBS hat 2019 ihr Renditeziel zwar verfehlt, wird ihren Aktionären aber dennoch eine höhere Dividende zahlen. Nach 70 Rappen oder 0,68 Dollar im Vorjahr sollen es für 2019 nun 0,73 Dollar je Aktie sein. Wie die Schweizer am Dienstag weiter mitteilten, soll die Dividende künftig um mindestens 1 Cent pro Jahr zulegen, und im Rahmen von Aktienrückkäufen will die UBS zusätzliches Kapital an die Aktionäre zurückführen. UBS will wie angekündigt im ersten Halbjahr eigene Aktien für 450 Millionen Dollar zurückkaufen.

