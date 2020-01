FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Renten-Futures legen am Dienstag auf allen Laufzeiten der Kurve zu. Die Ausbreitung des Virus aus China hat an Asiens Börsen die Risikoaversion geweckt. Erst schoss der Yen zum Dollar nach oben, dann die Staatsanleihen. Auch in Europa wird daher mit marktbreit steigenden Rentenkursen gerechnet. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 13 Ticks auf 171,78 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,98 Prozent und das Tagestief bei 171,61 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 28.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 50 Ticks auf 201,38 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 133,94 Prozent.

DJG/mod/err

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2020 02:34 ET (07:34 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.