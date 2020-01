Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine Konjunkturschwäche sowie die geldpolitische Lockerung haben die Renditen 2019 auf neue historische Tiefstände gedrückt, so die Analysten der Helaba.Dies habe Staatsanleihen beachtliche Kursgewinne beschert, zumindest denen mit längeren Laufzeiten. So notiere der Ertragsindex 10-jähriger Bunds am Jahresende bei rund 5%. Anders falle die Bilanz bei 2-jährigen Bundesanleihen aus, hier sei sogar ein Minus von 0,7% zu verzeichnen gewesen. Im laufenden Jahr sei damit zu rechnen, dass die Erträge auch bei langen Laufzeiten niedrig bzw. sogar negativ ausfallen würden. Zuletzt habe die Krise in Nahost die Kursnotierungen bewegt. Die Befürchtung vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten habe zeitweilig für eine Flucht in sichere Häfen wie Bundesanleihen, US-Treasuries und Gold gesorgt. ...

