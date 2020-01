Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz des deutlichen Rückgangs der Risikowahrnehmung stellt sich ein Anstieg der Renditen in der Eurozone als äußerst schwierig und zäh dar, so die Analysten der DekaBank.Die hohen Neuemissionen würden problemlos aufgenommen und würden zu nur geringen kurzzeitigen Verwerfungen bei Zinsen und Spreads führen. Auch wenn die Analysten der DekaBank grundsätzlich in den kommenden Monaten leicht höhere Renditen erwarten würden, werde der Anstieg sehr langsam erfolgen. Aktuell scheinen Investoren 10-jährige Bundrenditen über -0,20% recht schnell als Kaufgelegenheit wahrzunehmen, so die Analysten der DekaBank. (Ausgabe vom 20.01.2020) (21.01.2020/alc/a/a) ...

