Die Nr. 2 in der Ausrüstung für Mobilfunktechnik (nach Ericsson) wird im Aufbau des 5G-Netzes wahrscheinlich ganz herausfallen oder nur eine Nebenrolle spielen. Die Finnen inklusive Franzosen kommen technisch und in der Qualität der Produkte nicht an Huawei und Ericsson heran. Wer investiert ist, zieht sich zurück.



