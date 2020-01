FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutliche Kursverluste in Asien haben den Dax am Dienstag ins Minus gedrückt. Der deutsche Leitindex fiel um 0,65 Prozent auf 13 460,49 Punkte und entfernte sich damit wieder von seinem rund zwei Jahre alten Rekordhoch von 13 596 Punkten.



Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verlor 0,81 Prozent auf 28 576,88 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ähnlich deutlich im Minus.



Händler verwiesen auf die gestiegene Nervosität unter Anlegern angesichts der sich ausbreitenden neuartigen Virus-Lungenkrankheit in China. Dass die Weltgesundheitsorganisation wegen der Erkrankungen ihren Notfallausschuss einberufen habe, habe das Augenmerk der Investoren auf die Sache gezogen, erklärte Analyst Stephen Innes vom Handelshaus Axicorp./la/mis



