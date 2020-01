Timme folgt auf Stefan Inderbitzin, der die Rolle des Head of Services Sales für die Schweiz übernimmt.Regensdorf - SAP Schweiz hat mit Stephan Timme (40) einen neuen COO berufen. In dieser Funktion berichtet er direkt an Alexander Klaeger, COO & Head of Cloud Business in der Region SAP Mittel- und Osteuropa (MEE). Zudem nimmt er Einsitz in die Geschäftsleitung der Schweizer Landesorganisation. Stephan Timme folgt auf Stefan Inderbitzin, der die Rolle des Head of Services Sales für die Schweiz...

