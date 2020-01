Die IT-Gehälter haben sich in 2019 erneut positiv entwickelt. Dennoch gibt es Branchen, in denen Digitalarbeiter stark über und stark unter dem Durchschnitt verdienen. Dass IT-Gehälter verhältnismäßig hoch sind, ist keine Überraschung. 2019 sind sie hierzulande dennoch leicht angestiegen. Die Einkommen von IT-Führungskräften seien durchschnittlich um drei Prozent gestiegen, die von Fachkräften und Spezialisten um 1,5 Prozent, so eine IT-Studie der Vergütungsanalysten von Compensation Partner. Die höchsten Jahreseinkommen mit durchschnittlich 78.710 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...