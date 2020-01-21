Sveriges Riksbank: Conditions for sale of Riksbank certificates

|AUCTION DATE:
|JAN 21, 2020
|START DATE:
|JAN 22, 2020
|MATURITY DATE:
|JAN 29, 2020
|NOMINAL AMOUNT:
|364.0 BLN
|FIXED RATE:
|0.00 %
PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD JAN 22-29 2020: 439 BLN SEK.
AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 75 BLN SEK FOR THE PERIOD JAN 22-29 2020.
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON JAN 21 2020, AT THE LATEST.
CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 364.0 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 ON JAN 21, 2020.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE