NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Hugo Boss nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Eckdaten seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Elena Mariani in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Dies sei angesichts mehrerer enttäuschender Quartale aber ein ermutigendes Zeichen für den Modekonzern./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 07:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000A1PHFF7

HUGO BOSS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de