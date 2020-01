Bochum (ots) - Wir laden herzlich zur Bilanzpressekonferenz der GLS Bank in Bochum und Frankfurt ein. Thomas Jorberg und seine Vorstandskolleg*innen berichten über Zahlen, Entwicklungen und Engagement der GLS Bank.Die Pressekonferenz wird unter dem Thema Transformation jetzt! stattfinden. Wie in jedem Jahr stellen die Vorstände die Bilanzzahlen vor. Weitere Themen sind die Klimakatastrophe und die Dringlichkeit der Transformation der Wirtschaft - klimaneutral und fair. Wir zeigen, wie die GLS Bank mit ihren Kund*innen, gesellschaftspolitisch und in der Bankenwelt an Lösungen arbeitet.Wir haben den ökologischen Fußabdruck unseres gesamten Kreditportfolios ermittelt und werden die Zahlen erstmalig vorstellen. Außerdem zeigen wir das Ergebnis der Untersuchung der Klimaperformance einer unserer Fonds.Bochum*Dienstag, 04. Februar, 11 UhrGLS Bank BochumChriststr. 944789 Bochum FrankfurtMittwoch, 05. Februar, 10 UhrGLS Bank Filiale FFMMainzer Landstraße 4760329 Frankfurt am Main* in Bochum gilt folgende Sperrfrist:5. Februar, 11.00 Uhr Frankfurt Bei einem Imbiss im Anschluss an die Pressekonferenz stehen die Vorstände für weitere Gespräche und Interviews zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter: presse@gls.de oder 0234 5797 5340.Über die GLS BankDie sozial-ökologische GLS Bank bietet ihren Kundinnen und Kunden alle Leistungen einer Hausbank an, vom Girokonto über Baufinanzierung bis zu Beteiligungen. Sie hat ihren Sitz in Bochum und Standorte in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Freiburg, München und Stuttgart. Über ihre Partnereinrichtung GLS Treuhand ist auch der Bereich Stiften und Schenken abgedeckt. Jeder Kunde kann Mitglied und somit Eigentümer der Bank werden. Mit einer umfassenden Transparenz bietet sie einen dreifachen Gewinn: menschlich, zukunftsweisend, ökonomisch.Pressekontakt:Christof LützelPressesprecher / Prokuristpresse@gls.deGLS BankChriststr. 944789 BochumTelefon+49 (0) 234 57 97 5178Mobil+49 (0) 173 2 78 69 63www.gls.de/presseOriginal-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64894/4497703