Hamburg (ots) - In der Erkältungssaison stehen Eltern oft vor der Frage: Ist das nur ein leichter Schnupfen oder sollte mein Kind heute lieber nicht zur Schule gehen? Der ärztliche Kontakt über die TeleClinic-hilft dann weiter: Auf www.teleclinic.com (http://www.teleclinic.com) gehen oder TeleClinic-App downloaden, Account anlegen, Anliegen schildern, Arzttermin buchen und schon können die Eltern mit einem Arzt für Kinder- und Jugendmedizin sprechen."Um einen Termin für das Kind zu vereinbaren, gibt es das einfache Familymanagement", erklärt Dr. Nikolaus Schmidt-Sibeth, der als Allgemeinmediziner für die TeleClinic tätig ist. "Hier müssen Eltern lediglich in ihrem Account das Kind mit Vornamen, Nachname, Geburtsdatum und Versicherung hinzufügen."Das anschließende Beratungsgespräch kommt entweder sofort oder zum Wunschtermin zustande. Selbst früh am Morgen ist das kein Problem. "Bei akuten Fällen können wir mit hoher Sicherheit innerhalb der ersten 15 Minuten einen Rückruf durch einen Facharzt ermöglichen", verrät Dr. Schmidt-Sibeth.Umfassende fachärztliche Beratung für die jüngsten FamilienmitgliederZu den medizinischen Fachbereichen, die bei der TeleClinic vertreten sind, gehören neben der Kinder- und Jugendmedizin beispielsweise auch die Gynäkologie und Geburtshilfe sowie die Allgemeinmedizin. Damit bietet die BKK Mobil Oil Familien mit Kindern und auch werdenden Eltern eine umfassende fachärztliche Beratung an - ausgerichtet auf ihren Alltag, ohne lange Wartezeiten auf einen Termin oder im Wartezimmer.Bereits 2018 haben die BKK Mobil Oil und die TeleClinic die "Online-Sprechstunde Baby" eingerichtet. Schwangere und Eltern mit Kindern bis zum vollendeten ersten Lebensjahr können seitdem einen kostenlosen Rat bei der TeleClinic einholen. Seit dem 01.09.2019 steht die Online-Sprechstunde nun allen Versicherten der BKK Mobil Oil zur Verfügung. Das Ärzte- und Hebammen-Netzwerk der TeleClinic ist wie gewohnt sieben Tage die Woche rund um die Uhr erreichbar - auch an Feiertagen."Telemedizin versteht sich als eine Ergänzung zum gewohnten ambulanten Behandlungssystem", so Dr. Schmidt-Sibeth. Deshalb werden Erkrankungen über die Angebote der TeleClinic weder diagnostiziert noch behandelt. Stattdessen erfolgt eine Beratung zu allgemeinen gesundheitlichen Fragen.Nähere Informationen zur Nutzung und zur Anmeldung bei der TeleClinic gibt es auf unserer Webseite: www.bkk-mobil-oil.de/online-sprechstunde (http://www.bkk-mobil-oil.de/online-sprechstunde).