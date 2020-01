Hannover (www.anleihencheck.de) - Am Donnerstag wird Christine Lagardes zweite Zinssitzung stattfinden, so die Analysten der Nord LB.Diese werde vor allem im Zeichen der Überprüfung der Strategie ("Strategic Review") der Notenbank stehen. Dazu sollte es mehr Details geben. Die Analysten würden eine Änderung vor allem der Kommunikation der Notenbank in Richtung mehr und offener erwarten. Es sei vorstellbar, dass etwa ein Abstimmungsergebnis publiziert werde. Natürlich stünden auch andere Parameter und Prozesse im Fokus. Das sei keineswegs ein ungewöhnlicher Vorgang, die amerikanische FED habe einen Strategic Review in 2018 gestartet. Abgesehen davon sollte der Donnerstag eher wenig Überraschungen mit sich bringen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...