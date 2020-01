Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Banken des Euroraums haben ihre Standards bei der Kreditvergabe an Unternehmen im vierten Quartal 2019 leicht gestrafft. Wie aus dem aktuellen Quartalsbericht zur Kreditvergabe der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, lag das vor allem an einer höheren Risikowahrnehmung in Bezug auf den Konjunkturausblick. Die Nachfrage nach Unternehmenskrediten nahm erstmals seit 2013 ab, worin sich die seit 2018 zu beobachtende Wachstumsabschwächung spiegelte. Die Banken hatten dagegen eine unveränderte Nachfrage erwartet. Für das erste Quartal prognostizieren sie nun einen weiteren Rückgang um 9 Punkte.

Nach Mitteilung der EZB überstieg der Prozentsatz der Banken mit strafferen Kreditstandards den Prozentsatz von Banken mit Standards um 1 Punkt. Die Institute selbst hatten in der Oktober-Umfrage für das vierte Quartal weitgehend unveränderte Standards prognostiziert. Im dritten Quartal waren die Kreditstandards per Saldo um 2 Punkte gelockert worden. Für das erste Quartal erwarten die Banken unveränderte Unternehmenskreditstandards.

Kreditstandards umfassen unter anderem Zinsen, Anforderungen an Sicherheiten, Kreditlaufzeiten und Tilgungsraten. Sie sind bankinterne Richtlinien dazu, welche Art von Krediten eine Bank wünschenswert findet, welche sektorspezifischen und geografischen Prioritäten zu beachten sind, welche Sicherheiten als akzeptabel gelten und welche Voraussetzungen (Bilanzsituation, Einkommenslage, Alter oder Beschäftigungsstatus) ein Kreditnehmer erfüllen muss.

Die Kreditstandards für Hauskaufkredite wurden ebenfalls um 1 Punkt gestrafft und die für Konsumentenkredite um 3 Punkte. Für das erste Quartal wird bei Hauskaufkrediten eine Straffung um 3 Punkte erwartet, bei Konsumentenkrediten jedoch eine Lockerung um 6 Punkte. Die Nachfrage nach Hauskaufkrediten stieg im vierten Quartal um 25 Punkte und die nach Konsumentenkrediten um 10 Punkte. Für das erste Quartal werden Zuwachsraten von 6 bzw. 15 Punkten erwartet.

