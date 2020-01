München (ots) -Eine neue Mitarbeiterin (Antonia Bill als Victoria), hitzigeKlimadebatten und existenzbedrohende Kurzarbeit am SimmeringerFlughafen - "Check Check" geht mit reichlich Chaos in dieVerlängerung. Nach herausragenden Abrufzahlen auf Joyn beginnen MitteJanuar die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Serie. Dieerfolgreiche Eigenproduktion von Joyn und ProSieben mit KlaasHeufer-Umlauf in der Hauptrolle wird in Berlin und Kassel gedreht.In der zweiten Staffel "Check Check" kommen wirtschaftlich harteZeiten auf die Sicherheitstruppe bestehend aus Jan (KlaasHeufer-Umlauf), Ertu (Kailas Mahadevan), Harald (Jan Georg Schütte),Ingrid (Petra Kleinert) und Samira (Sara Fazilat) zu. FlughafenchefinSabine (Doris Golpashin) stellt das Personal auf Kurzarbeit um - einezusätzliche Einnahmequelle muss her, vor allem für Jan, der sonst mitseinem Vater Udo (Uwe Preuss) bald auf der Straße sitzen könnte. DieLösung liegt quasi auf der Hand: Die vermeintlicheSicherheitskompetenz des Teams wird vom Flughafen auf ganz Simmeringübertragen und "Safe Air" gegründet. Das heißt wieder: alles außerKontrolle.Florida Film produziert die zehn neuen Folgen "Check Check".Produzenten sind Lars Jessen, der auch Regie führt, und KlaasHeufer-Umlauf. Head-Autorin ist Lena Krumkamp.Über JoynDie Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, ist ein 50/50 Joint Venturevon ProSiebenSat.1 und Discovery. Joyn ist eine senderübergreifendeEntertainment-Streaming-Plattform unter der Leitung derGeschäftsführer Alexander Vassilev, Katja Hofem und Dr. JochenCassel. Mit 60 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathekbündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 undDiscovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowieeiner App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung aufiOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen.Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattformsenderübergreifender Inhalte zu schaffen. Ein wichtiger Schritt istder Launch von PLUS+. Das Premium-Angebot verfügt über weitereLive-TV-Sender in HD, Originals und exklusive Inhalte sowie dieaktuellsten Filme und Serien. Kontinuierlich werden weitere Featuresund Inhalte hinzugefügt, unter anderem exklusiver Sportinhalte.Bei Fragen zur Serie:PEPPERSTARK GmbHLinda FellerTel.: +49 89 4114 7757linda.feller@pepperstark.dePressekontakt Joyn:Vanessa FrodlTel.: +49 175 181 5848vanessa.frodl@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/4497806