Reale Renditen für konservative Anleger

Einfach investieren, Rendite erzielen und gleichzeitig sicherheitsorientiert sein - ein Wunsch der nicht geht? Es funktioniert - mit Zertifikaten. Und es ist viel einfacher als der Anleger glaubt.

Es ist immer die gleiche Situation. Wer Rendite machen und gleichzeitig aber auf Sicherheit nicht verzichten möchte, sucht oftmals am Finanzmarkt lange nach einem Investment. Dabei ist es gar nicht so schwer, eine Lösung zu finden. Im großen Derivate-Produktebereich gibt es diese. Zum Beispiel Kapitalschutz-Zertifikate. Diese Produkte eignen sich besonders für sicherheitsorientierte Anleger, die Ertragschancen nützen und gleichzeitig ihr eingesetztes Kapital schützen wollen. Kapitalschutz-Zertifikate geben auch defensiven Anlegern die Chance, von Gewinnen an den Kapitalmärkten zu profitieren. Bei ungünstigen Marktentwicklungen erhalten dagegen Anleger am Laufzeitende zumindest den Kapitalschutzbetrag zurück und erzielen keine Rendite.

