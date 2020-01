Der 48-jährige Swen Klöden startete 2018 seine Karriere im Unternehmen. Mit Lean Teams, Prozessorientierung in der Werksorganisation, Flussprinzipien und 5S hat er als Werkleiter und Prozessexperte das Werk in 18 Monaten auf ein neues Fundament gestellt. Die im Familienbesitz befindliche KSG-Gruppe mit Standorten in Gornsdorf und im österreichischem Gars am Kamp ist mit einem Jahresumsatz von 112 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2019 und 900 Mitarbeitern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...