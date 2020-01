Murer unterstützt ti&m beratend bei mittel- und langfristigen Geschäftsentwicklungen mit seinem umfangreichen Netzwerk in der Schweizer Bankenbranche sowie bei neuen Technologien.Zürich - Seit Anfang Januar ist Dr. Stephan Murer neuer Beirat von ti&m. In dieser Funktion unterstützt er ti&m beratend bei mittel- und langfristigen Geschäftsentwicklungen mit seinem umfangreichen Netzwerk in der Schweizer Bankenbranche sowie bei neuen Technologien. Dabei soll die langjährige Expertise von Murer in der Bankenbranche massgeblich in die Weiterentwicklung der ti&.

