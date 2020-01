Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bundesfinanzagentur versteigert heute eine Obligation, so die Analysten der Helaba.Zudem trete das britische Schatzamt am Primärmarkt auf. Im Angebot stehe eine Gilt mit zwanzig Jahren Laufzeit. Die Benchmarkanleihe rentiere aktuell auf einem Niveau von 1,09%. Die Aufwärtstrendlinie von Oktober letzten Jahres sei damit unterschritten. Der Renditevorsprung zu Bundeswertpapieren habe sich in den letzten Tagen deutlich eingeengt. Der 20J-Spread liege momentan bei 103 Basispunkten. (21.01.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...