Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Entscheidung für den Start des Steinkohlekraftwerks Datteln 4 verteidigt. Der Energieversorger Uniper - eine Abspaltung von Eon - habe einen Rechtsanspruch auf Inbetriebnahme, sagte Altmaier auf dem Energiegipfel des Handelsblatt-Verlags in Berlin. Bei Datteln 4 handle es sich um das derzeit modernste Kohlekraftwerk mit einer höheren Effizienz. Es habe in dieser Frage einen "großen Konsens" zwischen der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen und auch der Bundesregierung gegeben, so der CDU-Politiker. Es sei besser, die neue Anlage zu starten und ältere Kohlekraftwerke vom Netz zu nehmen und damit zu verhindern, dass "die alten Pötte weiter ihr CO2 ausstoßen".

Zudem werde Datteln 4 nicht 365 Tage im Jahr laufen, "sondern nur dann, wenn der Strom benötigt wird, wenn die Erneuerbaren Energien es mal nicht schaffen", so Altmaier. Zwar sehe die Umweltbewegung dies etwas anders, "aber das gehört zur politischen Debatte dazu".

Mit Blick auf die Kritik von Mitgliedern der Kohlekommission an der jüngst gefundenen Bund-Länder-Vereinbarung beim Kohleausstieg sagte der Wirtschaftsminister, die Vorgaben der Regierungsberater seien "grosso modo" erreicht worden. Bei den Kraftwerks-Abschaltungen werde nicht im Osten begonnen, weil Arbeitsplätze dort schwerer zu ersetzen seien. "Wir fangen im Westen an." Da aber bis 2022 insgesamt 9 Gigawatt an Kernkraft stillgelegt werden, hätten Bund und Länder in den Jahren 2023 und 2024 "einen eher vorsichtigeren Pfad gewählt", so Altmaier. Dies habe auch Gründe der Versorgungssicherheit.

"Wir haben immer gesagt, wir sind auch bereit, ehrgeiziger zu sein", betonte Altmaier. Es werde "jede Chance" genutzt, auch die Kohlekapazität zu reduzieren.

Bund und Länder waren in mehreren Punkten von den Empfehlungen der Kohlekommission abgewichen. So hatten die Berater vor einem Jahr einen anderen Ausstiegspfad empfohlen und auch geraten, das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 nicht mehr in Betrieb zu nehmen. Zudem hatte die Kommission für 2023 ein Monitoring über den Fortschritt des Kohle-Ausstiegs bis 2038 vorgeschlagen. Diese Prüfung soll nun erst 2026 und 2029 stattfinden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2020 04:45 ET (09:45 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.