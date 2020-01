FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.01.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES UDG HEALTHCARE PRICE TARGET TO 910 (830) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES LEARNING TECHNOLOGIES PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES RELX TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 2300 (1880) PENCE - COMMERZBANK RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1600 (1450) PENCE - 'HOLD' - BARCLAYS RAISES BAT PRICE TARGET TO 4200 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1650 (2200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 233 (240) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED -0.58% TO 7607 (CLOSE: 7651.44) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 890 (910) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1750 (1800) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 402 (420) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 483 (508) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2210 (2120) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES GLENCORE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 280 (250) PENCE - GOLDMAN RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 540 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 467 (431) PENCE - 'NEUTRAL' - INVESTEC CUTS ADMIRAL GROUP TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 2400 PENCE - JEFFERIES CUTS DECHRA PHARMACEUTICA PRICE TARGET TO 2930 (3090) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1500 (2300) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS GB GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 770 PENCE - JEFFERIES CUTS GEORGIA HEALTHCARE PRICE TARGET TO 135 (185) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS NMC HEALTH PRICE TARGET TO 1300 (1925) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 2160 (2200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SPIRE HEALTHCARE TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TP 113 (106) PENCE - JEFFERIES RAISES AVAST PRICE TARGET TO 627 (453) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 250 (220) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MEDICLINIC PRICE TARGET TO 482 (457) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1440 (1300) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS MONDI PLC TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1730 (2000) PENCE - RBC CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1300 (2200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2850 (2800) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 675 (600) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1475 (1350) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 850 (800) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS CARD FACTORY TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 100 (220) PENCE - UBS CUTS PEARSON TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 600 (820) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob