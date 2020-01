Die SPD-Bundestagsfraktion fordert von der Bundesregierung Vorkehrungen gegen eine Einschleppung des in China grassierenden Coronavirus' nach Deutschland. "In Europa wurden bisher zwar keine von Reisenden eingeschleppten Fälle bekannt. Durch die Reisewelle zu den Chinesischen Neujahrsfesten kann sich das aber schnell ändern", sagte Bärbel Bas, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochsausgaben).



Daher sei die Bundesregierung aufgerufen, hier Vorkehrungen zu treffen. "Es ist zum Beispiel zu prüfen, ob an Flughäfen, wie in anderen Ländern weltweit auch, wegen der neuen Lungenkrankheit Fieberkontrollen bei der Einreise aus Wuhan eingeführt werden sollten."