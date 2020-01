Runtastic verkaufte er an Adidas, jetzt ist Florian Gschwandtner bei einem Startup für Haustier-Tracker eingestiegen. Im Interview verrät er, welche Baustellen er sich vorgenommen hat und ob er schon den nächsten Exit plant. Am Montag wurde bekannt, dass der österreichische Gründer und Investor Florian Gschwandtner in der Startup-Szene zurück ist. Nach einem Jahr Auszeit steigt Gschwandtner als Chief Growth Officer bei Tractive ein, einem 2012 gegründeten Startup für GPS-Haustier-Tracker. Bekannt wurde der Gründer durch sein erfolgreiches Startup Runtastic, das er 2015 an Adidas verkaufte, sowie seine Auftritte als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...