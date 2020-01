Die Hotel-Suchmaschine Trivago wirbt damit, den günstigsten Zimmerpreis anzuzeigen. Stattdessen werde nach Höhe der Provision gelistet, klagen Verbraucherschützer.

Der Hotel-Suchmaschinenbetreiber Trivago ist in Australien wegen Irreführung von Verbrauchern verurteilt worden. Die Suchmaschine zeige - anders als Trivago in Werbeanzeigen und auf der Website selbst behaupte - nicht die günstigsten Hotels an, sondern die, von denen das Unternehmen die höchsten Provisionen bekomme, sagte der Vorsitzende der australischen Wettbewerbs- und Verbraucherschutz-Kommission (ACCC), Rod Sims, am Dienstag.

Die ACCC hatte Trivago deswegen im August verklagt, das Gericht schloss sich dieser Ansicht nun an und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...