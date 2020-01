Auf dem "Handelsblatt-Energiegipfel 2020" erklärte der Bundeswirtschaftsminister, wie er aus der Stromwende eine Energiewende in Deutschland machen will. Dies wird aus seiner Sicht nur mit grünem Wasserstoff funktionieren, der auch in erheblichem Maße importiert werden muss.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eröffnete den "Handelsblatt-Energiegipfel 2020" am Dienstag in Berlin und gab dabei einen kleinen Einblick, wie er sich die Energiewende in Deutschland vorstellt. Seine Grundeinstellung ließ er erkennen, als er erklärte: "Ich habe die Energiewende nicht erfunden, ich habe sie als ...

