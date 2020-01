Beim Bau des Mittelstreckenjets ist es in Hamburg zu Engpässen gekommen. Deshalb lässt Airbus den A321neo in Zukunft auch in Frankreich herstellen.

Der Flugzeugbauer Airbus will seinen längsten Mittelstreckenjet A321neo angesichts der Engpässe in Hamburg künftig auch im französischen Toulouse herstellen. Die neue A321-Produktion werde innerhalb der heutigen Endfertigung für den Riesenflieger A380 entstehen, teilte Airbus am Dienstag in Toulouse mit. Sie soll Mitte des Jahres 2022 fertig sein und auf neue digitale Fertigungstechnik setzen.

Die Produktion der weltgrößten Passagierjets A380 läuft mangels Neubestellungen im Jahr 2021 aus. Die A321 ist die längste Variante ...

Den vollständigen Artikel lesen ...