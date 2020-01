Das Beethoven-Jahr wird zahlreiche Besucher nach Bonn locken. Davon könnten neben Veranstaltern und Tourismus auch Lizenzinhaber profitieren. Verdient jemand am Namen des Komponisten? Eine Spurensuche im Markenregister.

Ein Superstar wird 250 Jahre alt: Ludwig van Beethoven. Obwohl der berühmte Komponist bereits vor 193 Jahren verstarb, prägt er seine Heimatstadt Bonn bis heute. Dort gibt es das Konzerthaus Beethovenhalle, das Museum Beethoven-Haus und ein prachtvolles Beethoven-Denkmal am Münsterplatz. Einige Geschäfte tragen seinen Namen, die Bonner Stadtwerke bieten gar Beethoven-Strom an.

Dementsprechend wird der 250. Geburtstag des Komponisten groß gefeiert. Bund, Land, Kreis und die Stadt Bonn haben 2020 zum Beethoven-Jahr ausgerufen und eine Jubiläums-GmbH gegründet. Unter der Dachmarke BTHVN2020 fördert sie Kulturprojekte wie Konzerte, Ausstellungen und Bildungsprogramme rund um Beethovens Lebenswerk. So ein Projekt könnte von Geschäftstüchtigen ausgenutzt werden, wenn sie sich etwa die Namensrechte für gewisse Bereiche sichern. Gibt es jemanden, der im Hintergrund des Beethoven-Jahres abkassiert? Ein Blick ins Markenregister.

BTHVN: Eine Notlösung wegen Lizenzproblemen?

Mit dem Namen des Komponisten schmücken sich viele Produkthersteller, besonders in Bonn. Bestimmte Produktklassen dürfen jedoch nur von einem Hersteller so genannt werden, da sie durch eingetragene Marken geschützt sind - etwa die Teemischung "Beethoven Melange" des Händlers Tee-Gschwender. Auch die Bezeichnungen "Ludwig van Beethoven" und "Beethoven" sind in vielen Zusammenhängen als Marken eingetragen.

Dass die Dachmarke BTHVN heißt, hängt aber nicht mit einer bestehenden Marke zusammen: Mit der vokallosen Signatur unterzeichnete der Komponist häufig seine Partituren. Das Kürzel ist als Marke für nahezu alle Kategorien eingetragen. Von Schallplatten über Tischdekorationen und Pralinen bis zu Sonnenbrillen und Krawatten - wer ein Produkt mit dem BTHVN-Schriftzug versehen möchte, muss es von der Jubiläums-Gesellschaft lizenzieren lassen.

Die Rechte am ausgeschriebenen Namen des Komponisten in mehreren Ausführungen liegen hingegen bei der Werbeagentur Ideal aus Bonn. Ob Schmuck, Schreibwaren, Süßwaren, Gläser, Gewürze oder Kleidung: Wer sein Produkt "Ludwig van Beethoven" oder "Beethoven" nennen will, kommt an dem Familienbetrieb nicht vorbei - egal, welche Schreibweise verwendet wird. Auf die Marke ist Ideal-Chef Detlef ...

