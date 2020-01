Das japanische Verpackungsdruckunternehmen Kinyosha Printing Co., Ltd. mit Hauptsitz in Tokio hat nach einem erfolgreichen Abnahmetest vor Ort die Produktion auf einer Uteco Sapphire Evo Digitaldruckmaschine aufgenommen. Damit ergänzt das Unternehmen seine Verpackungsdruckkapazität um eine wirtschaftliche und hochflexible Lösung für den schnellen Druck hochqualitativer Anwendungen. Auf der Sapphire Evo druckt Kinyosha unterschiedliche Anwendungen auf Papier und Kunststoffmaterialien für Markenunternehmen. "Wir werden mit der Sapphire Evo neue Geschäftschancen wahrnehmen und neue digitale Konzepte ...

