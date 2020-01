Fünf Jahre Arbeit stecken in dieser Innovation, jetzt kommt das Ergebnis von Colgate in den Handel - eine Zahnpastatube, die sich komplett wiederverwerten lässt. Weiße Zähne und Umweltschutz sind kein Widerspruch: Colgate-Palmolive bringt mit Smile for good die erste Zahnpastatube auf den Markt, die komplett recycelbar ist. Daran haben die hauseigenen Verpackungsingenieure laut Unternehmensangaben über fünf Jahre getüftelt. Das Ergebnis ist eine recycelbare Tube, die sowohl das Produkt schützt, als auch bequem in der Anwendung ist. In diesem Jahr gehen erstmal zwei neue Sorten an den Start, bis ...

