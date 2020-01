Zürich (www.fondscheck.de) - Credit Suisse Asset Management hat drei Bürogebäude an bester Lage in Hamburg erworben, so die Credit Suisse AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit verbunden ist ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial durch Neuvermietung. Die kommerziellen Liegenschaften weisen eine Mietfläche von rund 14.000 m2 auf. ...

