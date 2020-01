Nahtlose Cross-Plattform-Kompatibilität mit der Mobilversion

Plarium, Entwickler von Mobil-, Sozial- und webbasierten Spielen mit mehr als 290 Millionen Usern weltweit, kündigt den Launch seines Sammel-RPG-Hits RAID: Shadow Legends für Windows und MacOS an. Seit dem globalen Release der Mobilversion im März 2019 wurde Raid 20 MillionenMal heruntergeladen und hat derzeit eine durchschnittliche User-Bewertung von 4,6 auf Google Play und dem Apple App Store.

Das finstere, rundenbasierte RPG bietet über 300 einzigartige Champions aus 16 verschiedenen Fraktionen sowie eine umfangreiche Storyline mit PvE-Kampagnen aus der Feder von Paul C.R. Monk, einem ausgezeichneten Autor, der bereits die Geschichte zu Assassin's Creed: Syndicate verfasst hat, sowie mit aus Mass Effect und The Witcher 3 bekannten Synchronsprechern.Die Kampagne wird mit dem Multiplayer-Modus (PvP) verknüpft, um das Rankingsystem für eines der schlüssigsten Spielerlebnisse des RPG-Sammelgenres zu schaffen.

RAID ist das erste Spiel für Plarium Play, die neue, optimierte PC-Plattform der Unternehmens, die schnellere Spielleistung und eine leichtere Kooperation mit Freunden ermöglicht. Die PC-Variante wurde grafisch komplett überholt und bietet eine vollständige Cross-Plattform-Kompatibilität mit den Android- und iOS-Mobilversionen. PC-Spieler, die bereits einen mobilen Raid-Account haben, können alle Spielfortschritte synchronisieren.

Raid wurde von Grund auf umgebaut, um die Vorteile der Hardware und Grafikleistung von Desktop-PCs auszureizen. Plarium hat alle Spielgrafiken um HD-Texturen ergänzt, mit verbessertem Lichteinfall und Schatten, Umgebungsverdeckung, Motion Blurring, Tiefenschärfe, Gelände-Animationen sowie verbesserter 3D-Definition für die Umgebungstexturen. Diese Version wurde außerdem mit speziellen Verbesserungen für das Spielen auf dem PC ausgestattet, einschließlich einer unbegrenzten Bildfrequenzunterstützung sowie einem skalierbaren Fenstermodus, der Multi-Tasking ermöglicht.

"Wir haben das Raid-Erlebnis für den PC minutiös zusammengestellt, damit Millionen Spieler weltweit des gleiche Gameplay wie in der Mobilversion genießen können, jedoch mit verbesserten Grafiken, Steuerung und hochgradig komplexen Leistungseinstellungen, die so nur auf dem PC möglich sind", so Nick Day, Creative Director bei Plarium. "Wir haben großen Wert darauf gelegt, eine nahtlose Cross-Plattform-Kompatibilität zwischen den Mobil- und Desktopversionen zu erzielen, um Spielern mehr Möglichkeiten zu geben statt nur mehr Entscheidungen."

Neue Funktionen in der PC-Version:

Spiele immer, überall: Wechsle nach Belieben zwischen PC- und Mobilversion. Raid bietet vollständige Cross-Plattform-Kompatibilität und synchronisiert Fortschritte und Käufe zwischen den Mobil- und PC-Spielsitzungen.

Wechsle nach Belieben zwischen PC- und Mobilversion. bietet vollständige Cross-Plattform-Kompatibilität und synchronisiert Fortschritte und Käufe zwischen den Mobil- und PC-Spielsitzungen. Verbesserte Grafik: Erlebe Raid wie nie zuvor mit einer höheren Bildfrequenz, HD-Texturen, neuen Animationen, Umgebungsverdeckung, Gelände-Animationen, Motion Blurring und mehr.

Erlebe wie nie zuvor mit einer höheren Bildfrequenz, HD-Texturen, neuen Animationen, Umgebungsverdeckung, Gelände-Animationen, Motion Blurring und mehr. Optimierte Steuerung und Einstellungen: Raid wurde für die PC-Variante mit individuell anpassbaren Grafikeinstellungen, neuen Steuerungsmethoden und Hotkeys ausgestattet.

wurde für die PC-Variante mit individuell anpassbaren Grafikeinstellungen, neuen Steuerungsmethoden und Hotkeys ausgestattet. Powered by Plarium Play: Eine optimierte PC-Plattform, mit der du Plarium-Spiele schneller und optimierter genießen kannst. Nutze deine Plarium-ID, um Konten zu synchronisieren, mit anderen Spielern in Kontakt zu treten und die bestmögliche Spielleistung über diesen Gratis-Spiellauncher von Plarium zu erzielen.

RAID: Shadow Legends steht Spielern weltweit auf Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch und Türkisch zur Verfügung. Klicke hier und lade den Plarium Play Launcher gratis herunter.

Über Plarium

Plarium Global Ltd. wurde 2009 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die besten Mobilspiele und Social Media Games für Hardcore- und Casual Gamer weltweit zu entwickeln. Mit mehr als 290 Millionen registrierten Usern sind wir stolz, kontinuierlich zu den am besten bewerteten Hardcore-Spielentwicklern auf Facebook zu zählen. Plarium beschäftigt über 1400 Mitarbeiter, mit einem Hauptsitz in Israel sowie acht Büros und Entwicklungsstudios in ganz Europa und den USA. Unser Spiele sind für iOS, Android und Plarium Play sowie über alle großen sozialen Netzwerke verfügbar, einschließlich Facebook, VKontakte, Odnoklassniki und den Mail.ru-Webbrowser. Plarium wurde im Oktober 2017 von Aristocrat erworben und agiert als hundertprozentige Tochtergesellschaft.

