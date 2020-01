Erneuerbare Energien sowie grüner Wasserstoff und synthetisches Methan sollen einen klimagerechten Umbau des Gassektors ermöglichen. Das zeigt die Metaanalyse "Die neue Gaswelt", welche die Agentur für Erneuerbare Energien im Auftrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen erstellt hat."Der lange überfällige Kohleausstieg darf nicht dazu führen, dass wir als nächstes in die Erdgas-Falle tappen." Mit dieser Warnung begleitete Julia Verlinden, Sprecherin für Energiepolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, am Dienstag die Veröffentlichung der Analyse "Die neue Gaswelt". An einem ...

