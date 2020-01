Beim Industriekonzern wird es an der Generalversammlung am 15. April zu Personalwechseln im Verwaltungsrat kommen.Schaffhausen - Beim Industriekonzern Georg Fischer wird es an der Generalversammlung am 15. April zu Personalwechseln im Verwaltungsrat kommen. Neu soll Yves Serra das Amt des Präsidenten übernehmen. Zudem wird im Sommer die Leitung des Bereichs GF Machining Solutions an Ivan Filisetti übertragen, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Der amtierende VR-Präsident Andreas Koopmann...

