Die Deutsche Bahn will künftig Photovoltaik-Bahnstrom direkt in ihr Bahnstromnetz einspeisen. Die DB und der Photovoltaik-Projektentwickler Enerparc wollen dazu eine neue Photovoltaikanlage im schleswig-holsteinischen Wasbek bauen. Der dort erzeugte Strom wird über das DB-Umrichterwerk Neumünster erstmals direkt in das 16,7-Herz-Bahnstromnetz eingespeist. DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla erklärte zu den Plänen für direkt eingespeisten Photovoltaik-Bahnstrom: "Erstmals speisen wir Solarstrom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...