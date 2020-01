Low-Power-Weitbereichsfunknetze (LPWANs) wie Lora kommen heute in vielen Bereichen zum Einsatz. In Smart Cities binden sie beispielsweise verteilte smarte Devices für die Parkraumüberwachung an das Internet der Dinge an. Applikationen werden in diesem Bereich sowohl für das Management einzelner Parkplätze als auch für ganze Parkhäuser und Städte entwickelt. Die hierfür erforderliche hohe Skalierbarkeit möglicher Parkraumbewirtschaftungssysteme mit dezentraler Edge-Logik ist jedoch nur ein Beispiel, weshalb Lora-Gateways sehr anpassungsfähig ausgelegt sein müssen. Lora-Gateways benötigen eine flexible ...

Den vollständigen Artikel lesen ...