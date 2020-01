Die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) hat für die grüne Bundestagsfraktion in einer Metastudie "Die neue Gaswelt" den klimagerechten Umbau des Gassektors untersucht. Die wichtigsten Ergebnisse der Studie für eine grüne Gaswelt sind: • Der Gasbedarf in Deutschland wird deutlich sinken. So reduziert sich der Primärenergieverbrauch von Gas bis 2030 bereits um 30 bis 40 Prozent, bis 2050 um 70 bis 80 Prozent. • Gebäude werden dank verbesserter Energieeffizienz künftig größtenteils ohne Gas auskommen. ...

