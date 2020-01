Wien (www.fondscheck.de) - Der 212 Millionen Euro schwere RWS-Aktienfonds (ISIN DE0009763300/ WKN 976330) wird künftig von DJE Kapital gemanagt, so die Experten von "FONDS professionell".Bislang habe Goran Vasiljevic, der Geschäftsführer von Lingohr Asset Management, den Fonds gesteuert. DJE solle die zugrundeliegende Investmentstrategie fortsetzen und weiterhin weltweit in Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern investieren. Schwerpunkt seien dividendenstarke Aktien und Substanzwerte, außerdem sollten Chancen bei Wachstumswerten genutzt werden. Neu sei, dass der Fonds künftig stärker an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet werde. ...

