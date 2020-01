Wahrscheinlich wird es wirklich bis zur nächsten EEG-Novelle dauern, ehe der 52-Gigawatt-Deckel für die Photovoltaik fällt. Das Kohleausstiegsgesetz soll nächste Woche im Kabinett diskutiert werden.In einer Woche soll das Bundeskabinett über den Entwurf zum Kohleausstiegsgesetz beraten und diesen auch beschließen. In einem Referentenentwurf vom Dienstag sind nun die Änderungen nach der Bund-Länder-Einigung zum Fahrplan für die Abschaltung der Kohlekraftwerke eingeflossen. Was jedoch weiterhin nicht im Entwurf zu finden sind, sind die Änderungen beim EEG, die in einer früheren Version vorgesehen ...

