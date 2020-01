Der Euro hat sich am Dienstag im späten europäischen Handel knapp über der 1,11-Dollar-Marke gehalten. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,1101 US-Dollar.Am Nachmittag blieb es am Devisenmarkt ruhig. In den USA wurden keine marktrelevanten Konjunkturdaten veröffentlicht. Am Vormittag hatten Daten zu den Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten den Euro-Dollar-Kurs leicht gestützt. Der Indikator ...

