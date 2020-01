Nadine Kammerlander sitzt in der Jury des Supermaster-Wettbewerbs. Wie die Masterthesis den Berufseinstieg prägen kann und womit Studierende beim Verfassen die größten Probleme haben, erklärt die WHU-Professorin im Interview.

Prof. Dr. Nadine Kammerlander leitet den Lehrstuhl für Familienunternehmen an der WHU - Otto Beisheim School of Management. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf den Themen Innovation, Governance und Nachfolge von Familienunternehmen.

Frau Kammerlander, Sie küren als Jurorin des Supermaster-Wettbewerbs die beste wirtschaftswissenschaftliche Masterarbeit. Was müssen Studierende liefern, wenn sie eine Chance auf den Sieg haben wollen?Eine herausragende Masterarbeit ist in sich rund. Sie bearbeitet ein spannendes, relevantes Thema, bezieht die aktuelle Literatur mit ein, zeichnet sich durch eine robuste Datenanalyse aus und bietet interessante Schlussfolgerungen. Zu guter Letzt ist sie verständlich und gut geschrieben.

Welche Themen überzeugen Sie dabei besonders?Wir, damit meine ich Wirtschaft und Gesellschaft, stehen vor vielfältigen neuen Herausforderungen. Digitale Technologien, veränderte globale Beziehungen, aber auch demographischer und kultureller Wandel. Diese müssen wir verstehen und dafür müssen wir Lösungsansätze finden. Arbeiten, die sich mit solchen Fragen beschäftigen, begeistern mich thematisch mehr als alter Wein in neuen Schläuchen.

Auch als Professorin beschäftigen Sie sich regelmäßig mit den Abschlussarbeiten Ihrer Studierenden. Womit tun sie sich am schwersten?Eine der größten Herausforderungen ist sicherlich, sich zu fokussieren. Studierende wollen oft alles erforschen und nehmen sich gleich eine ganze Reihe an Fragen vor. Leider übersehen sie dabei, dass über die vergangenen Jahre und Jahrzehnte bereits so viel an Wissen generiert wurde, dass diese breiten Felder im Rahmen einer zeitlich beschränkten Abschlussarbeit gar nicht ergründet werden können.

Was folgt daraus?Im Ergebnis fehlt die Tiefe und letztlich dann leider auch die Aussagekraft. Vor allem bei neuen Themen ist die Versuchung besonders groß, ein breit angelegtes Phänomen mit vielen darunterliegenden Fragen zu untersuchen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...