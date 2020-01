Traben-Trarbach ist für Riesling bekannt - doch in einem verlassenen Bunker unter dem Mont Royal trafen sich die Fäden der globalen Cyberkriminalität. Für die Stürmung waren 650 Polizisten nötig. Eine Rekonstruktion.

Die bissigen Hunde sind weg. Und auch das noch vor Kurzem fest verschlossene Tor aus gehärtetem Stahl steht nun offen. Dafür parken seit ein paar Wochen auffallend viele blau-silberne Polizeifahrzeuge auf dem Gelände des Mont Royal, dem Berg auf der markanten Moselschleife oberhalb des Weinstädtchens Traben-Trarbach, wo die Bundeswehr bis 2012 einen atombombensicheren Bunker betrieb. Es sind die Wagen der Ermittler von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft, die nun aufklären, wie es rund einem Dutzend Verdächtigen gelungen ist, hier sechs Jahre lang eines der weltweit größten Rechenzentren für Onlinekriminelle, Drogen- und Waffenhändler zu betreiben: den Cyberbunker.

Mitten in Deutschland stand die Infrastruktur für das, was manche das Amazon für Kriminelle nannten. Über die Server im Bunker wurden Drogengeschäfte angebahnt, abgewickelt und bezahlt. Waffenkäufe im Darknet liefen ebenso über die Infrastruktur im Bunker wie der Handel mit Hehlerware von digitalen Raubzügen aus der ganzen Welt. Sechs Jahre lang bildeten die Server auf dem Mont Royal, wo sonst Spaziergänger den Ausblick auf die Moselschleife genießen und Rieslingtrauben Sonnenstunden sammeln, eine der Schaltzentralen der globalen Kriminalität.

Dessen heutige Besitzer hatten den Bau 2013 erworben, mit Servern aufgerüstet und ihr Rechenzentrum anschließend als "bulletproof", also kugelsicher, angepriesen, weil es von außen unmöglich sei, an dort gespeicherte Daten zu gelangen. Was ihre Kunden auf den Servern im Bunker trieben, interessierte offenbar nicht: "Mit Ausnahme von Kinderpornografie und allem, was mit Terrorismus zu tun hat", sei alles erlaubt. Inzwischen ist klar, dass die Kundschaft das gerne genutzt hat. Zu ihr gehörten der 2019 aufgeflogene Wall Street Market, zeitweise einer der größten illegalen Handelsplätze im Netz, aber auch Betrugsplattformen wie Fraudsters oder Drogenhändler wie Flugsvamp und Cannabis Road. Die WirtschaftsWoche konnte nun nachvollziehen, wie es gelang, eine der weltgrößten Plattformen für kriminelle Geschäfte mitten in Deutschland aufzubauen - und aufzudecken. Das Protokoll wirft ein Schlaglicht darauf, mit welcher Raffinesse Straftaten im Internet ausgeführt werden und welche Summen es dabei zu verdienen gibt. Und es macht deutlich, wie schwer es Ermittlern im Internet fällt, nicht noch weiter an Boden zu verlieren.

Juni 2013Es ist Donnerstag, der 13. Juni, als der Hilferuf von Ulrich Weisgerber, damals Bürgermeister von Traben-Trarbach, in dem schlichten Bürobau am Valenciaplatz in der Mainzer Innenstadt eintrifft. Hier hat das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt (LKA) seinen Sitz, Empfänger des Schreibens sind die Beamten des Dezernats 47 Cyberkriminalität. Was Weisgerber umtreibt, sind die Pläne der Bonner Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), den alten Bunker auf dem Mont Royal an private Investoren zu verkaufen. Investoren, von denen er gehört hat, dass sie es möglicherweise mit dem Gesetz nicht so genau nähmen. Ob das LKA Genaueres wisse?Tatsächlich ist die Bima auf der Suche nach Kaufinteressenten für den rund 5500 Quadratmeter großen Bunker, den die Bundeswehr Jahrzehnte zuvor fünf Stockwerke tief in den Eifler Tonschiefer getrieben hat. Der Bau im massiven Gestein, auf dem ein paar Hundert Meter entfernt eine feine Rieslingtraube mit dem einprägsamen Namen Kröver Nacktarsch gedeiht, hätte im Kriegsfall etwa 350 Soldaten Schutz bieten sollen, um die Truppe unter anderem mit Wetterprognosen zu versorgen. Seit Ende 2012 die letzten Soldaten ausgezogen sind, steht der Bunker leer und verursacht nur noch Kosten, die der Bund sparen möchte. Man werde den Bau, schreibt die Bima, an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot verkaufen. Der Bieter ist die niederländische Stiftung Wasteland. Etwa 350.000 Euro, so heißt es im Ort, biete die, mehr sei wohl nicht zu bekommen. Weisgerber recherchiert und wird stutzig, als er entdeckt, wer hinter der Stiftung steckt: Herman-Johan X.

Der hatte mit seinem Geschäftspartner Sven Olaf K. bereits seit Mitte der Neunzigerjahre in den Niederlanden ein Rechenzentrum in einem alten Bunker betrieben. Sie waren dabei auch mit den Behörden aneinandergeraten. Die LKA-Beamten stützen Weisgerbers Bedenken, warnen die Bima, dass der Bieter den Standort "für ein Rechenzentrum unter anderem auch zur Begehung und Unterstützung von Straftaten im Internet nutzen könne".

Die Bima lässt sich nicht schrecken. Nach dem Warnschreiben habe man sich mit dem LKA abgestimmt, dass "keine konkreten Anhaltspunkte für beabsichtigte Straftaten vorlägen", erklärt die Bima. Am 25. Juni 2013 wird der Kaufvertrag unterschrieben.

Spätsommer 2013Die Ermittler in Mainz lassen nicht locker. Immerhin hatte X. in Gesprächen mit Verwaltungsvertretern aus Traben-Trarbach angekündigt, auf dem Mont Royal ein großes Rechenzentrum einrichten zu wollen. "Dort, so schien es uns", erzählt ein Ermittler, "wollte X. seine zweifelhaften Geschäfte aus den Niederlanden nun fortführen."

Auch K. war der Justiz schon bekannt. 2010 hatte das Landgericht Hamburg ihn verpflichtet, die im niederländischen Cyberbunker betriebenen Server abzuschalten, über die The Pirate Bay, Tauschforum für Raubkopien, lief. Kurz vor dem Verkauf des Bundeswehrbunkers soll K., der sich in Chats schon mal als "Königliche Hoheit Prinz Sven Olaf von Cyberbunker" bezeichnet, zudem an einer massiven Onlineattacke gegen das Genfer IT-Sicherheitsprojekt Spamhaus beteiligt gewesen sein.

Drogenhändler, Datendiebe, Computererpresser

Gleich nach dem Kauf legten die beiden nun an der Mosel los. Während X. den Auf- und Ausbau des Betriebs über die Firma Calibour vor Ort steuerte ...

