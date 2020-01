Schüttelt der DAX die Anleger wieder mal ab, bevor er ausbrechen kann? So kann man es auch sagen, denn an der Situation hat sich nichts geändert. Somit geht es spannend weiter, ob der Ausbruch gelingt und wir ein neues Allzeithoch sehen. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...