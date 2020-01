ZÜRICH (Dow Jones)--Etwas fester hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Anfangs belastete zwar - wie an vielen anderen Aktienmärkten - die Angst vor einer Ausbreitung des in China aufgetretenen Coronavirus, doch machten die Kurse bald Boden gut. Positive Nachrichten im Rahmen der laufenden Bilanzsaison drängten die Epidemie-Ängste in den Hintergrund. Der SMI schloss auf einem neuen Rekordhoch.

Der Index gewann 0,4 Prozent auf 10.885 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 68,56 (zuvor: 36,48) Millionen Aktien. Zu den Stützen des SMI gehörte das Schwergewicht Nestle, dessen Kurs um 1,4 Prozent zulegte.

Gegen den positiven Trend verloren UBS 4,5 Prozent. Die Bank hatte zwar starke Geschäftszahlen vorgelegt, ihre mittelfristigen Ziele aber deutlich gesenkt. Analysten der Citigroup konnten dem aber noch etwas Gutes abgewinnen. Die neuen Ziele seien "verlässlicher", urteilten sie. Und die Kollegen von Morgan Stanley sprachen von nunmehr "realistischen" Zielen. Im Sog von UBS verbilligten sich Credit Suisse um 1,3 Prozent.

Dagegen kamen Zahlen und Ausblick des Pharmaherstellers Lonza sehr gut an. Die Aktie war mit einem Anstieg um 7,5 Prozent stärkster Wert im SMI. Positiv wurde auch der Zahlenausweis zum dritten Geschäftsquartal von Logitech aufgenommen. Der Anbieter von Computerzubehör hatte seinen Ausblick bestätigt, was der Aktie zu einem Plus von 4,6 Prozent verhalf.

Die Kurse der Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch litten unter Befürchtungen, dass infolge des Coronavirus der Tourismus und damit auch der Absatz von Luxuswaren auf dem wichtigen chinesischen Markt einbrechen könnten. Richemont verloren 1,9 Prozent und Swatch 0,5 Prozent.

January 21, 2020

