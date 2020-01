Die Rabobank-Analysten bewerten die Wachstumsaussichten für Indien im Jahr 2020/21. Wichtige Zitate: "Wir prognostizieren ein Wirtschaftswachstum in Indien von 5,1% für das Fiskaljahr 2019/20 und 5,7% für 2020/21. Der relativ schwache Wert für 2020/21 steht in Zusammenhang mit dem schwächeren globalen Wachstum aufgrund der Rezessionsrisiken in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...