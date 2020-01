Da die Erwartungen an eine Lockerung der Geldpolitik der japanischen Notenbank weiterhin gering sind, dürfte sich der japanische Yen weiter an die globale Risikobereitschaft der Investoren orientieren, so die Rabobank. Schlüsselzitate: "In der Annahme, dass es noch verfrüht ist, eine Änderung der Politik der BoJ ernsthaft in Betracht zu ziehen, bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...