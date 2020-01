WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Datenkrake Clearview:



"Während wir also über Passfotos in Bürgerämtern diskutieren, greift die Clearview-Krake einfach zu - weil sie es kann. Üblicherweise würden an dieser Stelle Warnungen folgen, mit den eigenen Daten bei Facebook und Co. möglichst sparsam zu verfahren. Aber Clearview aus dem Weg gehen zu wollen, hieße, nur noch offline zu leben. Dies ist kaum möglich. Und deshalb machen die Berichte über Clearview vor allem Angst. Denn die Hoffnung, dass die Politik dem Einhalt gebieten kann - oder will -, ist sehr gering."/al/DP/he