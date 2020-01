BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Greta Thunberg:



"Greta Thunberg wirkt. Man muss keine Position von ihr teilen, um zu sagen: die Umweltaktivistin hat die Welt verändert. Sie hat die größte politische Bewegung des 21. Jahrhunderts initiiert. Dass das Niveau der Umweltdebatten derzeit nicht mal auf Höhe des Meeresspiegels stattfindet, kann man der 17-Jährigen nicht vorwerfen. Weil sie krankheitsbedingt einige Vorabtermine in Davos absagen musste, kursierten in den sozialen Netzwerken und Kommentarspalten Häme und Beleidigungen. Den Gipfel der Armseligkeit bildeten jene "Witze" über Thunbergs Fieber, das angeblich im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung stehen soll. Als Greta an einem Freitag mit ihrem Schulstreik begann, konnte sie nicht ahnen, wie groß er innerhalb von nur einem Jahr werden würde. Das sollte man respektieren."/al/DP/he