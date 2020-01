MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Davos / Klima:



"Der Kampf ums Klima ist niemals allein mit staatlich erzwungenem Verzicht zu gewinnen. Erst recht nicht ist er gegen den Markt zu gewinnen. Sondern nur mit ihm. Aus Davos kommen ermutigende Signale: So will Siemens die Vorstandsbezüge künftig an das Erreichen der CO2-Ziele knüpfen. Und der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock kündigt an, die Gelder seiner Anleger nur noch in nachhaltig wirtschaftende Firmen zu investieren. Schon die intensive öffentliche Debatte hat die Konzernlenker gelehrt, dass es teuer werden kann, sich dem Schutz der Umwelt zu verschließen. Von zentraler Bedeutung ist es, dass der Staat einen Preis für die Emission von CO2 erhebt. Das immer gleiche Klagelied der traurigen Greta, die Welt gehe unter und keiner tue was, ist ein Zerrbild der Wirklichkeit."/al/DP/he