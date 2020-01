FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Thüringen:



"In Thüringen will die CDU die Ministerpräsidenten-Wahl verschieben lassen, weil nicht klar ist, was eine einfache Mehrheit im dritten Wahlgang bedeutet. Dass jetzt der schwankende Thüringer CDU-Chef Mike Mohring die Rechtsfrage aus dem Köcher holt, hat nur einen Grund: Zeitspiel. Denn wäre der Linke Bodo Ramelow erst einmal gewählt und käme damit die rot-rot-grüne Minderheitsregierung ganz offiziell zum Zuge, müsste sich die CDU positionieren: Blockadehaltung oder punktuelle Zusammenarbeit. Die Rechtsunsicherheit des dritten Wahlgangs könnte man leicht durch das Aufstellen eines Gegenkandidaten beseitigen. Diese Entscheidung zu verschieben, ist gegenüber den Wählern, die im Oktober ihre Stimme abgegeben haben, eine Zumutung."/al/DP/he