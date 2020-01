The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A254PN4 KRED.F.WIED.20/50 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2E4C01 AAREAL BANK MTN S.284 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2E4D18 SACHSEN-ANH.LS.A. 20/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2TR6J9 BRANDENBURG LSA 20/35 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000CZ45VM4 COBA MTN 20/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0WP2 DZ BANK IS.A1267 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0WR8 DZ BANK IS.E.A1269 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T087 DEKA MTN IS.S.7698 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T095 DEKA HPF MTN R2095 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0VZX7 DEKA NK FESTZINS 20/22 BD01 BON USD NCA XFRA DE000DK0VZY5 DEKA NK FESTZINS 20/23 BD01 BON NOK NCA XFRA DE000HLB3837 LB.HESS.THR.CARRARA01L/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3860 LB.HESS.THR.CARRARA01N/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3878 LB.HESS.THR.CARRARA01O/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3894 LB.HESS.THR.CARRARA01Q/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB39T3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4YP5 LB.HESS.THR. IHS 20/28 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4YQ3 LB.HESS.THR. IHS 20/29 BD01 BON EUR NCA XFRA US00206RHR66 AT + T INC. 19/24 BD01 BON USD NCA XFRA US05508WAB19 B+G FOODS 19/27 BD01 BON USD NCA XFRA XS2106576494 LB.HESS.-THR. 20/25 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2106579670 LB.HESS.-THR. OMH 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2108494837 ERSTE GR.BK. 20/UND. FLR BD01 BON EUR NCA 0OS2 XFRA CA94856V2084 WEEKEND UNLTD INDUSTR. EQ00 EQU EUR N